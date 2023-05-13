В воскресенье, 14 мая, глава нашего государства впервые за длительный период времени может посетить Берлин. Собственно, последний раз Зеленский был в столице Германии еще до начала полномасштабного вторжения России.
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Детали поездки
Как отмечают в Bild, германские правительственные круги подтвердили, что визиту Зеленского в ФРГ быть. Однако точная программа этой поездки – неизвестна. Очевидно, о ней не разглашают из-за моментов в отношении безопасности.
Однако следует сказать, что в воскресенье в городе Аахене состоится вручение премии Карла Великого за европейские заслуги. Собственно, эта награда была ранее, в декабре 2022 года, присуждена украинскому президенту и народу Украины в целом.
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Визит в Италию
- Вспомним к этой теме, что в субботу, 13 мая, украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Италию. Известно, что накануне об этом также писали средства массовой информации
- Вместе с тем это первый визит главы нашего государства в эту страну с самого начала широкомасштабного вторжения. Вероятно, планирует Зеленский встретиться с итальянским лидером Серджо Маттареллой, а затем отправиться в Ватикан на прием к Папе Римскому.
- На днях в Офисе Президента отмечали важность вести диалог с главой католической церкви. Собственно, советник главы ОП Михаил Подоляк констатировал, что понтифик имеет авторитет среди людей, поэтому и крайне важно с ним говорить, в частности, на темы, касающиеся войны.