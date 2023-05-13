В воскресенье, 14 мая, глава нашего государства впервые за длительный период времени может посетить Берлин. Собственно, последний раз Зеленский был в столице Германии еще до начала полномасштабного вторжения России.

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Детали поездки

Как отмечают в Bild, германские правительственные круги подтвердили, что визиту Зеленского в ФРГ быть. Однако точная программа этой поездки – неизвестна. Очевидно, о ней не разглашают из-за моментов в отношении безопасности.

Однако следует сказать, что в воскресенье в городе Аахене состоится вручение премии Карла Великого за европейские заслуги. Собственно, эта награда была ранее, в декабре 2022 года, присуждена украинскому президенту и народу Украины в целом.

Обратите внимание! Из сообщений прессы ясно, что главной целью визита Зеленского в Германию все же является встреча с канцлером Олафом Шольцом.

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Визит в Италию