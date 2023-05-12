Украинский лидер заметил, что Storm Shadow существенно усилили украинские возможности. Кроме того, Зеленский и Сунак обсудили дальнейшее сотрудничество.

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Провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями. В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО,

– говорится в сообщении.

Чем особен Storm Shadow