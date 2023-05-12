Український лідер зауважив, що Storm Shadow суттєво посилять українські спроможності. Окрім того, Зеленський та Сунак обговорили подальше оборонне співробітництво.

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Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО,

– мовиться у повідомленні.

Чим особливі Storm Shadow