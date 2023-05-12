Український лідер зауважив, що Storm Shadow суттєво посилять українські спроможності. Окрім того, Зеленський та Сунак обговорили подальше оборонне співробітництво.
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Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО,
– мовиться у повідомленні.
Чим особливі Storm Shadow
- Ракети Storm Shadow, які надає Україні Велика Британія, можуть вражати ворожі цілі в радіусі 250 кілометрів. Наразі невідомо, чи надійшли вже вони в Україну. У Повітряних силах ЗСУ інформацію наразі не підтвердили. Загалом ціна Storm Shadow коливається у межах 1 – 2,3 мільйона євро.
- Далекобійні ракети можуть уразити навіть Кримський міст та суттєво підірвати логістику ворога. До слова, щоб вивезти з ладу Кримський міст, достатньо лише 3 – 4 ракети.
- Російські окупанти вже впали в істерику через надання Україні Storm Shadow.