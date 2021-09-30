На немецкий город Киль обрушился смерч, есть пострадавшие: впечатляющее видео

Жителей немецкого Киля 29 сентября напугало необычное природное явление. По городу пронесся смерч, который травмировал 6 человек. Синоптики заранее предупреждали о значительном ухудшении погоды.

Водяной смерч возник на Балтийском море, однако добрался и до берега. Удар стихии нанес ущерб, повредив имущество и бросив нескольких человек прямо в воду.

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У троих пострадавших – довольно тяжелые травмы

Пострадали члены местного клуба гребли. Трое из них получили достаточно серьезные травмы, у еще троих – легкие повреждения. В городе усиленно работают спасатели, медики и правоохранители.

Непогоду спрогнозировали и немецкие синоптики. Метеорологи предупредили, что порывы ветра могли достигать и 110 километров в час.

Шквальный ветер повалил деревья и сорвал крыши

На территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн – сильные дожди в течение 30 сентября. В сети уже распространили фото последствий смерча и непогоды: поваленные деревья, с домов посрывало крыши. Сейчас местные власти не могут определить, был ли это один водяной смерч или сразу несколько.

Смотрите впечатляющее видео из города Киль:

Смотрите фото смерча в Германии / Фото из твитера:

Что известно о городе Киль?



Столица федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Расположен Киль на берегу Кильского залива, что в Балтийском море. Население – около 250 тысяч человек. Именно в этом городе проходит Кильская неделя – соревнования по парусному спорту.

Смотрите на карте, где расположен Киль: