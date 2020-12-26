В Германии пилот пролетел маршрут в форме шприца. Так, он хотел призвать людей к вакцинации от коронавируса, которая стартует в странах Европейского Союза уже 27 декабря 2020.

Что известно о полете Пилот вылетел на легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana из города Фридрихсхафен. Об этом сообщает Flight Radar. Интересно Сколько немцев готовы провакцинироваться от COVID-19: результаты опроса В общем полет длился 1 час и 44 минуты. Максимальной высоты – 1 километр 668 метров пилот достиг, когда "рисовал" одну из сторон шприца. Заметим, чтобы нарисовать шприц, пилоту приходилось осуществлять достаточно крутые повороты.

В Германии осуществили полет в форме шприца / Скриншот Коронавирус в Германии: главное По состоянию на 26 декабря коронавирусом в государстве заразились 1,63 миллиона человек.

Из них 1,24 миллиона – уже выздоровели, а 29 850 заболевших умерли.

В Германии, как и во всех странах ЕС, начнут вакцинацию против COVID-19 27 декабря.

В полиции предупредили об активизации мошенников накануне вакцинации.

В частности, злоумышленники по телефону предлагают купить вакцину за 6 тысяч евро, хотя она будет абсолютно бесплатной для населения.

Заметим, прежде всего в Германии прививки получит население в возрасте от 80 лет и работающие в домах престарелых.

После того вакцинируют медиков отделений интенсивной терапии и неотложной помощи.