Німецький пілот пролетів маршрут у формі шприца на підтримку вакцинації: фото
У Німеччині пілот пролетів маршрут у формі шприца. Так, він хотів заохотити людей до вакцинації від коронавірусу, яка стартує в країнах Європейського Союзу вже 27 грудня 2020 року.
Що відомо про політ
Пілот вилетів на легкомоторному літаку Diamond DA20 Katana з міста Фрідріхсгафен. Про це повідомляє Flight Radar.
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Загалом політ тривав 1 годину і 44 хвилини.
Максимальної висоти – 1 кілометр 668 метрів пілот досягнув, коли "малював" одну зі сторін шприца.
Зауважимо, щоб намалювати шприц, пілотові доводилося здійснювати досить круті повороти.
У Німеччині здійснили політ у формі шприца / Скриншот
Коронавірус у Німеччині: головне
- Станом на 26 грудня коронавірусом у державі інфікувалися 1,63 мільйона людей.
- З них 1,24 мільйона – вже одужали, а 29 850 хворих померли.
- У Німеччині, як у і всіх країнах ЄС, розпочнуть вакцинацію проти COVID-19 27 грудня.
- У поліції попередили про активізацію шахраїв напередодні вакцинації.
- Зокрема, зловмисники телефоном пропонують купити вакцину за 6 тисяч євро, хоча вона буде абсолютно безкоштовною для населення.
- Зауважимо, найперше у Німеччині щеплення отримає населення віком від 80 років та ті, що працюють у будинках для літніх людей.
- Після того вакцинують медиків відділень інтенсивної терапії та невідкладної допомоги.
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