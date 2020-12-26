У Німеччині пілот пролетів маршрут у формі шприца. Так, він хотів заохотити людей до вакцинації від коронавірусу, яка стартує в країнах Європейського Союзу вже 27 грудня 2020 року.

Що відомо про політ Пілот вилетів на легкомоторному літаку Diamond DA20 Katana з міста Фрідріхсгафен. Про це повідомляє Flight Radar. Цікаво Скільки німців готові провакцинуватися від COVID-19: результати опитування Загалом політ тривав 1 годину і 44 хвилини. Максимальної висоти – 1 кілометр 668 метрів пілот досягнув, коли "малював" одну зі сторін шприца. Зауважимо, щоб намалювати шприц, пілотові доводилося здійснювати досить круті повороти.

У Німеччині здійснили політ у формі шприца / Скриншот Коронавірус у Німеччині: головне Станом на 26 грудня коронавірусом у державі інфікувалися 1,63 мільйона людей.

З них 1,24 мільйона – вже одужали, а 29 850 хворих померли.

У Німеччині, як у і всіх країнах ЄС, розпочнуть вакцинацію проти COVID-19 27 грудня.

У поліції попередили про активізацію шахраїв напередодні вакцинації.

Зокрема, зловмисники телефоном пропонують купити вакцину за 6 тисяч євро, хоча вона буде абсолютно безкоштовною для населення.

Зауважимо, найперше у Німеччині щеплення отримає населення віком від 80 років та ті, що працюють у будинках для літніх людей.

Після того вакцинують медиків відділень інтенсивної терапії та невідкладної допомоги.