Немецкий политик из правящей партии сомневается в масштабах военных преступлений России в Украине

Томас Гайзель, бывший мэр Дюссельдорфа и член Социал-демократической партии Германии, создал пост о войне в Украине. Он считает, что военные преступления России в Украине преувеличены.

Сообщение Гайзеля называется "Довольно, господин Мельник". Политик в нем стремится раскритиковать украинского посла Андрей Мельника и считает неуместной политику Запада относительно Украине и России.

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Сомневается, верить ли Украине

Гайзель сомневается, что Россия ведет против Украины "войну на уничтожение", в чем уверял посол Мельник. Немецкий политик спрашивает, можно ли верить "риторике жертв войны, то есть Украины?".

Экс-мер Дюссельдорфа не может поверить, что разрушения настолько масштабные. Это несмотря на 5 миллионов украинцев, сбежавших за границу.

"Например, правда ли, что Мариуполь разрушен на 90%? Фотографии, которые мы получаем, ужасны. Но не всегда ли это один и тот же мотив?", – написал Гайзель.

Недостаточное количество убитых

Кроме того, Гайзель заявил, что 410 убитых мирных людей в Буче – это мало. Соответственно, по его словам, такое событие нельзя назвать геноцидом.

Разве украинская риторика геноцида в конечном итоге не банализирует военные преступления в Сребренице, Ми Лае и Бабьем Яру, и, возможно, ночную бомбардировку в Дрездене, унесшую жизни 30 000 человек?,

– написал политик.

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