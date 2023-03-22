Наконец, 49-летний выходец из России попал под суд. Чтобы избежать тюрьмы, ему придется перечислить средства на счет организации, занимающейся сбором помощи для пострадавших от войны украинцев.

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Что известно об ответственности для пророссийского гражданина в Германии

По словам окружного судьи Карины Штайнхаузер, до сих пор нет определений высших судов на этот счет, но в судебном округе Висбадена демонстрация буквы "Z" на публике считается уголовным преступлением.

Поэтому родившийся в России немец теперь должен перечислить 1500 евро в некоммерческую инициативу "Германия помогает". Он был одет в черную футболку с большой белой буквой "Z" на своем рабочем месте в городе близ Висбадена,

– говорится в сообщении.

Известно, что 49-летний гражданин работает электриком в Валлуфе. Он родом из России, однако в Германии живет с 1992 года и является гражданином этой страны.

Футболку с буквой "Z" он носил на работу. Вещь ему подарил российский друг. Сам подсудимый активно смотрит росСМИ и считает, что в Украине "к власти пришли нацисты".

На судье пророссийский гражданин пытался оправдаться и заявлял, что якобы он не осознавал, что совершает преступление. Он говорил, что сожалеет о выборе одежды, а также о том, что получал информацию от российской пропаганды.

Однако суд принял решение, что бывший россиянин должен перечислить пять взносов по 300 евро на счет инициативы "Германия помогает", содержащей несколько благотворительных организаций, собирающих пожертвования, в том числе для Украины.

Только после этого судебный процесс против выходца из России будет завершен.

Обратите внимание! В Украине использование символов Z и V запретили еще в апреле 2022 года. Ведь эту символику используют вооруженные силы оккупанта в войне против Украины.

СМИ установили, кто настраивает Германию против Украины

Издание Reuters установило, что в Германии призвали к "заключению мира" с Россией:

Макс Шлунд;

Елена Колбасникова;

Андрей Харьковский;

Олег Еременко;

Вячеслав Сейвальд;

Ян Ридель.

Именно они активно участвовали в публичных акциях в Германии и призывали к "заключению мира" с Россией.

К сожалению, одной из пропагандистов оказалась уроженка Украины. Речь идет об Елене Колбасниковой, которая работала с Шлундом (бывшим российским офицером военно-воздушных сил), которая стала популярной в пророссийских кругах после того, как заявила, что "из-за русофобии" ее уволили из клиники, где она работала медсестрой.