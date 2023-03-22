Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, оккупанты несут под Бахмутом огромные потери.

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В таких условиях логично было бы объявить очередной жест "доброй воли" и отойти от города. Черник не исключает, что такой вариант теоретически возможен.

"Однако от оккупантов можно ожидать чего угодно. Специфика их мышления очень особенная и загадочная", – сказал военный эксперт.

"Сериал" в Чернобаевке

Черник отметил, что за время полномасштабной войны против Украины россияне уже не раз демонстрировали совершенно бессмысленные подходы к боевым действиям. Одним из примеров абсурдных решений россиян является Чернобаевка в Херсонской области.

Черник напомнил, что ВСУ в течение 2022 года системно поражали в Чернобаевке большое количество техники врага, в том числе и вертолеты.

Там уже сложился целый сериал. С точки зрения здравого смысла россиянам не стоило туда направлять ни личный состав, ни технику. А они это делали до бесконечности,

– подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что все уже даже сбились со счета, сколько раз к россиянам прилетало в Чернобаевку. По словам Черника, ВСУ там поразили вражеские объекты несколько десятков раз.

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Абсурдные акции россиян на Змеином и в Белогоровке

Также оккупанты продемонстрировали свою недальновидность на острове Змеиный.

"После первого серьезного нашего удара было понятно, что доставлять туда технику – это самоубийство. А они это делали снова и снова", – сказал Черник.

Военный эксперт отметил, что самым большим примером бессмысленных действий врага стала Белогоровка в Луганской области. Весной 2022 года оккупанты пытались форсировать реку Северский Донец, что обернулось для них катастрофой.

Россияне в одном месте 5 раз наводили понтонную переправу через Северский Донец. Сожгли свою батальонно-тактическую группу – около 800 человек, потеряли более 70 единиц техники, и все равно пробовали еще раз,

– рассказал Черник.

Он отметил, что представители вида Homo sapiens так поступать не могут.

"Чем больше актов суицида будет со стороны врага, тем лучше"

Черник добавил, что именно поэтому сложно понять, чего ожидать от оккупационных войск. Ведь они могут прибегнуть к любому абсурдному самоубийственному поступку.

"Однако чем больше актов суицида будет с их стороны, тем лучше. Чем больше мы сейчас уничтожим наших извечных врагов, тем нашим внукам будет легче", – отметил военный эксперт.

Проблемы в российской армии: коротко