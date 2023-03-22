Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, окупанти зазнають під Бахмутом величезних втрат.

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За таких умов логічно було б оголосити черговий жест "доброї волі" і відійти від міста. Черник не виключає, що такий варіант теоретично можливий.

"Однак від окупантів можна очікувати чого завгодно. Специфіка їхнього мислення дуже особлива і загадкова", – сказав військовий експерт.

"Серіал" у Чорнобаївці

Черник зазначив, що за час повномасштабної війни проти України росіяни вже не раз демонстрували абсолютно безглузді підходи до бойових дій. Одним з прикладів абсурдних рішень росіян є Чорнобаївка на Херсонщині.

Черник нагадав, що ЗСУ протягом 2022 року системно вражали у Чорнобаївці велику кількість техніки ворога, зокрема і гелікоптери.

Там вже склався цілий серіал. З точки зору здорового глузду росіянам не варто було туди направляти ні особовий склад, ні техніку. А вони це робили нескінченно,

– наголосив військовий експерт.

Він зауважив, що всі вже навіть збилися з ліку, скільки разів до росіян прилітало у Чорнобаївку. За словами Черника, ЗСУ там вразили ворожі об'єкти кілька десятків разів.

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Абсурдні акції росіян на Зміїному та у Білогорівці

Також окупанти продемонстрували свою недалекоглядність на острові Зміїний.

"Після першого серйозного нашого удару було зрозуміло, що доставляти туди техніку – це самогубство. А вони це робили знову і знову", – сказав Черник.

Військовий експерт зазначив, що найбільшим показником безглуздих дій ворога стала Білогорівка на Луганщині. Навесні 2022 року окупанти намагалися форсувати річку Сіверський Донець, що обернулося для них катастрофою.

Росіяни в одному місці 5 разів наводили понтонну переправу через Сіверський Донець. Спалили свою батальонно-тактичну групу – близько 800 людей, втратили понад 70 одиниць техніки, і все одно пробували ще раз,

– розповів Черник.

Він зауважив, що представники виду Homo sapiens так робити не можуть.

"Чим більше актів суїциду буде з боку ворога, тим краще"

Черник додав, що саме тому важко зрозуміти, чого очікувати від окупаційних військ. Адже вони можуть вдатися до будь-якого абсурдного самогубного вчинку.

"Однак чим більше актів суїциду буде з їхнього боку, тим краще. Чим більше ми зараз умогилимо наших одвічних ворогів, тим нашим онукам буде легше", – зазначив військовий експерт.

Проблеми у російській армії: коротко