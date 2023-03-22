Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він повідомив, що за 21 березня українські військові знищили понад 200 російських солдатів на Бахмутському напрямку.

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Ворожі атаки

Східний напрямок зараз є найгарячішим на фронті. Як зазначив Сергій Череватий, це те місце, де ламається хребет російським окупантам в їхньому намаганні захопити Україну.

Головним напрямком удару за кількістю атак є Бахмутський напрямок. Там окупанти 53 рази намагалися атакувати, лише в Бахмуті було 37 атак,

– розповів Череватий.

Крім того, було 176 обстрілів зі ствольної реактивної артилерії в районах:

Бахмута;

Горіхового;

Василівки;

Григорівки;

Богданівки;

Іванківського;

Кліщіївки.

Втрати окупантів

Щонайменше 200 окупантів було знищено, 320 – отримали поранення різного ступеня. За 21 березня наші військовослужбовці збили 8 головних розвідувальних безпілотних апаратів "Орлан-10" і 1 безпілотник "Зала". Крім того, на Бахмутському напрямку було знищено 2 станції радіоелектронної боротьби.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ про втрати росіян у Бахмуті: дивіться відео

"Вагнерівці" проти регулярної російської армії

У ЗМІ повідомляють, що ПВК "Вагнера" намагаються взяти Бахмут якомога швидше, бо "змагаються" з регулярними російськими військовими, які зараз намагаються досягнути успіхів у Вугледарі.

"Амплітуда їхніх ("вагнерівських" – 24 Канал) атак показує, що вони не зменшують їхню кількість. Іншим маркером є динаміка втрат – 200 вбитих, понад 300 поранених росіян – це разом фактично батальйон", – зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Бахмут – це, очевидно, пріоритетна ціль для ПВК "Вагнера", з огляду на суспільно-політичну значущість, особливо для ворога, який заявляв про "надуспіхи", а зараз б'ється над районним центром. А також з огляду на те, що у міста досить хороше географічне положення.

Для злочинної організації "Вагнера" – це була така мегаціль, якою вони намагалися показати, що вони "номер один" на Східному фронті, що вони кращі за регулярне військо. Крім того, вони хочуть стати якимось елементом військово-політичної суб'єктності Росії,

– підкреслив Череватий.

Ситуація у Бахмуті важка, але завдяки вмілим та продуманим діям Генштабу, стійкості та навченості українських військових, ворог не може досягнути значного результату на цьому напрямку й досягнути головної цілі – взяти місто Бахмут.

Загальні втрати окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до 22 березня російська армія втратила: