Известно, что журналист уже несколько месяцев подсвечивает русско-украинскую войну. Где именно он получил ранение – неизвестно.

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Что известно о журналисте

Йоханнес Бойе отметил, что Бьорн Штритцел сейчас в безопасности (насколько это возможно), а его травма не очень серьезная.

Однако это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы рассказать правду.

– написал Бойе.

Бьорн Штритцель сообщил в твиттере, получившем порез на лбу от стекла, когда ужинал. Он предположил, что россияне атаковали вокзал, расположенный неподалеку.

"Место расположено вне зоны действия артиллерии России, как и "Ураганов", поэтому вполне возможно, что это был БПЛА", – добавил он.

Ранее Штрицель писал, что встретил Новый год на фронте на востоке вместе с военными Вооруженных Сил Украины.

Важно. По данным организации "Репортеры без границ", в 2022 году в мире погибли 57 журналистов. Восемь из них – в Украине в результате российской агрессии. 49 журналистов пропали без вести.

Удар России по Краматорску попал в прямой эфир

Французские журналисты оказались под обстрелом в Краматорске. Ракетная атака России в Донецкой области попала в прямой эфир.

Прилет попал в эфир французского телеканала, когда журналист Поль Гасье вел трансляцию из окрестностей Краматорска. В студии во время эфира находился министр экономики Франции Брюно Ле Мер.

В какой-то момент за его спиной произошел мощный взрыв, после чего трансляция прервалась. Сам журналист в результате происшествия не пострадал.

Отметим, что во время ракетной атаки Киева 31 декабря в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его зовут Ватару Секита, он работает в издании Асахи Симбун.