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      Немецкий банк конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота за долги

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      Гуайдо хочет компенсацию за конфискацию золота
      Гуайдо хочет компенсацию за конфискацию золота / ua.news

      В 2016 году Венесуэла дала немецкому банку Deutsche Bank AG 20 тонн золота под залог на кредит в 750 миллионов долларов. Сейчас финучреждение конфисковало ценный металл из-за невыполнения условий договора Каракасом.

      Венесуэла должна была полностью погасить кредит в 2021 году. Однако из-за того, что правительство страны пропустило ряд платежей по процентам, банк решил досрочно расторгнуть контракт, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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      В Deutsche Bank AG 20 ситуацию не комментируют. А вот в оппозиции Венесуэлы не только среагировали на такие радикальные шаги, но и сделали предложение. Временный президент страны Хуан Гуайдо просит банк открыть другой счет, к которому не будет иметь отношения венесуэльский диктатор Николас Мадуро (именно он брал кредит – 24 канал), и положить туда 120 миллионов долларов. Так, по его мнению, банк должен покрыть разницу в цене золота со времени его приобретения до нынешнего уровня.

      "Мы связываемся с Deutsche Bank, чтобы договориться об условиях, согласно которым разница, что принадлежит Центральному банку Венесуэлы, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы", – отметил оппозиционер Хосе Игнасио Эрнандес, назначенный Гуайдо спецпрокурором Боливарианской Республики.

      За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – пищи, медикаментов, средств гигиены. На фоне этого в конце января в стране сплахнули массовые протесты, которые не прекращаются до сих пор. Венесуэльцы хотят сбросить Мадуро, тот уходить в отставку не хочет. Фактически сейчас в стране два президента – диктатор Николас Мадуро и президент от оппозиции, которого признали более 50 стран, Хуан Гуайдо.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Золото Кредит Банки Венесуэла
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