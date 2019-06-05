Німецький банк конфіскував у Венесуели 20 тонн золота через борги

У 2016 році Венесуела дала німецькому банку Deutsche Bank AG 20 тонн золота під заставу на кредит у 750 мільйонів доларів. Нині фінустанова конфіскувала цінний метал через невиконання умов договору Каракасом.

Венесуела мала повністю погасити кредит у 2021 році. Проте через те, що уряд країни пропустив низку платежів за відсотками, банк вирішив достроково розірвати контракт, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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У Deutsche Bank AG 20 ситуацію не коментують. А от в опозиції Венесуели не тільки зреагували на такі радикальні кроки, а й зробили пропозицію. Тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо просить банк відкрити інший рахунок, до якого не матиме венесуельський диктатор Ніколас Мадуро (саме він брав кредит – 24 канал), і покласти туди 120 мільйонів доларів. Так, на його думку, фінустанова має покрити різницю в ціні золота з часу його придбання до нинішнього рівня.

"Ми зв'язуємося із Deutsche Bank, щоб домовитися про умови, відповідно до яких різниця, що належить Центральному банку Венесуели, буде виплачуватися законному уряду Венесуели", – зазначив опозиціонер Хосе Ігнасіо Ернандес, призначений Гуайдо спецпрокурором Боліваріанської Республіки.

За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. На фоні цього наприкінці січня у країні сплахнули масові протести, які не припиняються досі. Венесуельці хочуть скинути Мадуро, той йти у відставку не хоче. Фактично нині у країні два президенти – диктатор Ніколас Мадуро та президент від опозиції, якого визнали понад 50 країн, Хуан Гуайдо.



За даними ООН, наразі чверть жителів Венесуели гостро потребують гуманітарної допомоги, а 3,7 мільйона – потерпають від недоїдання.