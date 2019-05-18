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      Венесуела висловила готовність до переговорів зі США

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      Венесуела готова до переговорів зі США
      Венесуела готова до переговорів зі США / Фото з відкритих джерел

      Влада Венесуели готова почати процес переговорів з американськими колегами, щоб обговорити двосторонні відносини.

      Глава МЗС Боліварської Республіки Хорхе Арреас у своєму інтерв'ю телеканалу TeleSUR, у п'ятницю заявив про готовність сісти за стіл переговорів зі Сполученими Штатами.

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      Прийшов час дипломатії. Ми готові сісти за стіл переговорів,
      – сказав він, відповідаючи на питання про двосторонні відносини.

      Глава зовнішньополітичного відомства також зазначив, що "США зазнали поразки у своїх діях проти Венесуели".

      Криза у відносинах між країнами загострився після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, проголосив себе виконуючим обов'язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

      Більше про політику Мадуро – дивіться у програмі "Диктатори".

      Безуспішну спробу скинути Мадуро було вчинено у ніч з 29 на 30 квітня. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав армію підтримати його і покласти край узурпації влади Ніколасом Мадуро. Він оголосив фінальну фазу операції "Свобода",після чого по всій країні спалахнули протести.

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      Теги: Новини політики Новини США Венесуела Латинська Америка
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