Власти Венесуэлы готовы начать процесс переговоров с американскими коллегами, чтобы обсудить двусторонние отношения.

Глава МИД Боливарской Республики Хорхе Арреас в своем интервью телеканалу TeleSUR, в пятницу заявил о готовности сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами.

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Пришло время дипломатии. Мы готовы сесть за стол переговоров,

– сказал он, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что "США потерпели поражение в своих действиях против Венесуэлы".

Кризис в отношениях между странами обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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Безуспешную попытку сбросить Мадуро было совершено в ночь с 29 на 30 апреля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты.