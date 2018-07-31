Немецкий суд требует возвращения депортированной украинки

Суд федеральной земли Бавария постановил вернуться ранее депортированной украинке Светлане К. в Германию вместе со своей семьей.

Об этом сообщает DW.

Читайте также: В аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов из-за зазевавшейся пассажирки: подробности

По словам адвоката украинки, разрешение на возвращение касается также мужа и девятилетней дочери Светланы.

Суд пояснил, что Светлана, которая родом из оккупированного Донецка, проходит обучение как сиделка за пожилыми людьми. Курс начался 2016 года и длится до сих пор. Во время учебы Светлана показала результаты выше среднего.

В 2017 году семья Светланы некоторое время находилась в приюте при христианской общине пастора Куно Гаука, который после высылки украинцев 18 июля из Германии прислал письмо федеральному министру внутренних дел Горсту Зеегоферу с резкой критикой политики правительства в отношении мигрантов.

Президент службы Михаэль Баммессель прокомментировал, что высылка из Германии мотивированных квалифицированных мигрантов граничит с "безумием", особенно из-за нехватки персонала для ухода за людьми, которые его требуют.