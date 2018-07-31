Немецкий суд требует возвращения депортированной украинки
Суд федеральной земли Бавария постановил вернуться ранее депортированной украинке Светлане К. в Германию вместе со своей семьей.
Об этом сообщает DW.
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По словам адвоката украинки, разрешение на возвращение касается также мужа и девятилетней дочери Светланы.
Суд пояснил, что Светлана, которая родом из оккупированного Донецка, проходит обучение как сиделка за пожилыми людьми. Курс начался 2016 года и длится до сих пор. Во время учебы Светлана показала результаты выше среднего.
В 2017 году семья Светланы некоторое время находилась в приюте при христианской общине пастора Куно Гаука, который после высылки украинцев 18 июля из Германии прислал письмо федеральному министру внутренних дел Горсту Зеегоферу с резкой критикой политики правительства в отношении мигрантов.
Президент службы Михаэль Баммессель прокомментировал, что высылка из Германии мотивированных квалифицированных мигрантов граничит с "безумием", особенно из-за нехватки персонала для ухода за людьми, которые его требуют.