В аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов из-за зазевавшейся пассажирки: подробности

Один из терминалов Мюнхенского аэропорта приостановил работу на пять часов из-за того, что одна из пассажирок бесконтрольно прошла в зону безопасности. В связи с этим инцидентом отменили 330 рейсов.

Об этом информирует DW.

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Как пишут в издании, отмены и задержки авиарейсов повлияли на более 32 тысяч пассажиров. Больше всего это касалось рейсов немецкой авиакомпании Lufthansa и ее партнеров.

Вероятнее всего, женщина нечаянно попала в зону безопасности без надлежащего контроля.

Сейчас правоохранителям удалось ее идентифицировать. По словам представителя федеральной полиции Кристиана Кьогльмайера, речь идет об "абсолютно нормальной пассажирке". Отмечается, что женщину не задержали. Также пока остается неясным, какие последствия ей грозят за сбой в работе всего терминала.

Как сообщает ряд немецких СМИ, в ручной клади пассажирки, которая вызвала хаос в аэропорту, сотрудники пограничного контроля обнаружили неправильно упакованную жидкость. Женщину попросили положить емкость в специальный пластиковый пакет, который лежал за пределами зоны безопасности. Запись с видеокамер показала, что женщина вскоре вернулась без емкости и прошла незамеченной через контрольный пункт, возле которого не было персонала.

После этого досадного случая в зоне безопасности из-за изменения в графике полетов более 700 пассажиров были вынуждены ночевать в аэропорту. Еще сотне людей пришлось ночевать в гостиницах.