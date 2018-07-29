В аеропорту Мюнхена скасували 330 рейсів через необачну пасажирку: подробиці

Один із терміналів Мюнхенського аеропорту призупинив роботу на п'ять годин через те, що одна із пасажирок безконтрольно пройшла в зону безпеки. У зв'язку з цим інцидентом скасували 330 рейсів.

Про це інформує DW.

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Як пишуть у виданні, скасування та затримки авіарейсів вплинули на понад 32 тисяч пасажирів. Найбільше це стосувалося рейсів німецької авіакомпанії Lufthansa та її партнерів.

Найімовірніше, жінка ненавмисно потрапила в зону безпеки без належного контролю.

Наразі правоохоронцям вдалося її ідентифікувати. За словами представника федеральної поліції Крістіана Кьогльмайера, йдеться про "абсолютно нормальну пасажирку". Зазначається, що жінку не затримали. Також поки залишається незрозумілим, які наслідки їй загрожують за збій в роботі всього терміналу.

Як інформує низка німецьких ЗМІ, в ручній поклажі пасажирки, що викликала хаос в аеропорту, співробітники прикордонного контролю виявили неправильно упаковану рідину. Жінку попросили покласти ємність в спеціальний пластиковий пакет, який лежав за межами зони безпеки. Запис з відеокамер показали, що жінка незабаром повернулася без ємності і пройшла непоміченою через контрольний пункт, біля якого не було персоналу.

Після цього прикрого випадку в зоні безпеки через зміну у графіку польотів понад 700 пасажирів були змушені ночувати в аеропорті. Ще сотні людей довелося ночувати в готелях.