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Полтавський аеропорт вперше після реконструкції прийняв пасажирський рейс

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Аеропорт "Полтава" відновив роботу після реконструкції
Аеропорт "Полтава" відновив роботу після реконструкції / http://np.pl.ua

У неділю, 29 липня, міжнародний аеропорт "Полтава" вперше після реконструкції прийняв пасажирський рейс.

Про це повідомило видання "Новини Полтавщини".

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Зазначається, що першими відвідувачами реконструйованого аеропорту стали десятки закордонних туристів із Запоріжжя, які прибули на літаку Як-40.

авіація, полтава, аеропорт
Відвідувачі аеропорту прибули на літаку Як-40

Командир літака Олександр Жигалов згадав, що востаннє прилітав до Полтави 30 років тому. Він також зауважив, що після реконструкції аеропорт сильно змінився. 

Додамо, що аеропорт "Полтава" набув статусу міжнародного у грудні 2017 року.

Теги: Новини України Новини Полтави авіація
Джерело: 24 Канал
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