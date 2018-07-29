Полтавський аеропорт вперше після реконструкції прийняв пасажирський рейс
У неділю, 29 липня, міжнародний аеропорт "Полтава" вперше після реконструкції прийняв пасажирський рейс.
Про це повідомило видання "Новини Полтавщини".
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Зазначається, що першими відвідувачами реконструйованого аеропорту стали десятки закордонних туристів із Запоріжжя, які прибули на літаку Як-40.
Відвідувачі аеропорту прибули на літаку Як-40
Командир літака Олександр Жигалов згадав, що востаннє прилітав до Полтави 30 років тому. Він також зауважив, що після реконструкції аеропорт сильно змінився.
Додамо, що аеропорт "Полтава" набув статусу міжнародного у грудні 2017 року.
Джерело: 24 Канал
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