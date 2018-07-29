Полтавский аэропорт впервые после реконструкции принял пассажирский рейс

В воскресенье, 29 июля, международный аэропорт "Полтава" впервые после реконструкции принял пассажирский рейс.

Об этом сообщило издание "Новости Полтавщины".

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Отмечается, что первыми посетителями реконструированного аэропорта стали десятки иностранных туристов из Запорожья, которые прибыли на самолете Як-40.

Посетители аэропорта прибыли на самолете Як-40

Командир самолета Александр Жигалов вспомнил, что последний раз прилетал в Полтаву 30 лет назад. Он также отметил, что после реконструкции аэропорт сильно изменился.

Добавим, что аэропорт "Полтава" получил статус международного в декабре 2017 года

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