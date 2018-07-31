Німецький суд вимагає повернення депортованої українки

Суд федеральної землі Баварія постановив повернутись раніше депортованій українці Світлані К. до Німеччини разом із своєю сім'єю.

Про це повідомляє DW.

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За словами адвоката українки, дозвіл на повернення стосується також чоловіка і дев'ятирічної доньки Світлани.

Суд пояснив, що Світлана, яка родом з окупованого Донецька, проходить навчання як доглядальниця за людьми похилого віку. Курс почався 2016 року і триває досі. Під час навчання Світлана показала результати вище середнього.

У 2017 році сім'я Світлани деякий час перебувала у притулку при християнській громаді пастора Куно Гаука, який після вислання українців 18 липня з Німеччини надіслав листа федеральному міністру внутрішніх справ Горсту Зеегоферу із різкою критикою політики уряду щодо мігрантів.

Президент служби Міхаель Баммессель прокоментував, що вислання з Німеччини мотивованих кваліфікованих мігрантів межує із "божевіллям", особливо за нестачі персоналу для догляду за людьми, які його потребують.