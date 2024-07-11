Серена Пеллмана депортировали из Украины 9 июля. Ранее глава фракции левых в немецком Бундестаге заявлял, что его визит якобы поддержали в посольстве и Министерстве иностранных дел.

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Почему немецкого депутата не пустили в Украину

Сам политик предполагал, что это произошло из-за его позиции, ведь немецкий депутат призывает к "немедленному прекращению огня, мирного урегулирования и запрету экспорта оружия". Впоследствии объяснение предоставило Министерство иностранных дел.

Украина, как и любое суверенное государство, имеет право решать, кого пускать или не пускать на свою территорию. Тем более когда речь идет о тех, кто отрицает право нашего государства на самозащиту от российской военной агрессии и поддерживает агрессора в попытке ее уничтожить,

– отметили в министерстве.

Решение приняли по материалам СБУ и по согласованию МИД Украины.

Стоит отметить, что Пеллман утверждал, что Германия с 2014 года "активно выступает на стороне сил эскалации на Западе", а власть Украины он называл "правонационалистической". Кроме того, в 2018 году Пеллман также посещал Россию во время частной поездки.