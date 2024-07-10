Об инциденте Пеллман сообщил в сети Х. Он добавил, что из-за того, что его не пустили в Украину, он – "шокирован и разъярен", передает 24 Канал.

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Немецкого депутата не пустили в Украину

Пеллман заявил, что его задержали на границе, а после – депортировали в Польшу. Причин, почему его не пустили в Украину, политик не раскрыл. Однако в сети он предположил, что это произошло из-за его позиции, ведь немецкий депутат призывает к "немедленному прекращению огня, мирному урегулированию и запрету экспорта оружия".

Немецкий депутат заявил, что этот инцидент якобы "демонстрирует ужасную картину фундаментальных прав в Украине и подпитывает его сомнения".

В то же время немецкое издание со ссылкой на комментарий фракции левых пишет, что, кроме Пеллмана, задержали и депортировали в Польшу также 2 сотрудников. В сети утверждали, что немецкого политика якобы задержали на львовском вокзале, где "без причин" держали более 2 часов.

Видимо, существует список общественных деятелей, которые заняли критическую позицию, и им больше не разрешен въезд в Украину,

– цинично заявил Пеллман.

В то же время депутат почему-то неохотно раскрывает собственную позицию. Дело в том, что Пеллман часто выступал с пророссийскими нарративами, а с 2021 года имеет тесные отношения с прошлогодним генеральным консулом страны-агрессора Андреем Дроновым. Более того, после начала полномасштабного вторжения немецкий депутат активно распространял российскую пропаганду.

Пеллман утверждал, что Германия с 2014 года "активно выступает на стороне сил эскалации на Западе", а власть Украины он называл "правонационалистической". Кроме того, в 2018 году Пеллман также посещал Россию во время частной поездки.