Серена Пеллмана депортували з України 9 липня. Раніше голова фракції лівих у німецькому Бундестазі заявляв, що його візит нібито підтримали в посольстві й Міністерстві закордонних справ.

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Чому німецького депутата не пустили в Україну

Сам політик припускав, що це сталося через його позицію, адже німецький депутат закликає до "негайного припинення вогню, мирного врегулювання і заборони експорту зброї". Згодом пояснення надало Міністерство закордонних справ.

Україна, як і будь-яка суверенна держава, має право вирішувати, кого пускати чи не пускати на свою територію. Тим паче коли йдеться про тих, хто заперечує право нашої держави на самозахист від російської військової агресії та підтримує агресора у намаганні її знищити,

– наголосили в міністерстві.

Рішення ухвалили за матеріалами СБУ та з погодження МЗС України.

Варто зазначити, що Пеллман стверджував, що Німеччина з 2014 року "активно виступає на боці сил ескалації на Заході", а владу України він називав "правонаціоналістичною". Окрім того, у 2018 році Пеллман також відвідував Росію під час приватної поїздки.