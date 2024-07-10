Раніше джерела називали саме 10 липня датою очікуваного початку роботи Залужного на дипломатичній посаді. Кілька днів тому він поїхав до Лондона.

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Залужний почав роботу як посол у Британії

Ексголовнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сьогодні, 10 липня, розпочав свою роботу на посаді посла у Великій Британії. Цю інформацію Суспільному підтвердили поінформовані джерела. За їхніми даними, у Залужного сьогодні був перший робочий день у Лондоні,

– сказано в повідомленні.

Втім, інших деталей не навели.

Як звільняли Валерія Залужного: коротко

Нагадаємо, на посаді Залужного замінив генерал-полковник Олександр Сирський, який раніше керував Сухопутними військами. Проте чутки, що головкома можуть замінити, циркулювали ще до нового року. Це збурювало суспільство та змушувало припускати, хто ж може обійняти посаду. Можливими претендентами називали Сирського та Буданова.

Після того, як відставка все ж стала реальністю, мережа розривалася від вдячних слів на адресу колишнього Головнокомандувача. А експерти припускали, чим же може зайнятися Залужний.

Дмитро Кулеба пояснив, що у Валерія Федоровича лежить душа до дипломатичної роботи, а ще він має диплом магістра у цій сфері. Тож у березні президент погодив його кандидатуру на посаду посла у Великій Британії.

Політологи вважають, що до Британії Залужного відправили недарма: він знається на зброї, а ця країна є одним із головних партнерів України. Тож таке призначення посилить допомогу нашій державі.

Новий уряд лейбористів, який досить швидко утворився у Великій Британії, продовжує підтримувати Україну.