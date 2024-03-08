Загалом, у Валерія Залужного після відставки було два варіанти. Про них 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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За словами Тизенгаузена, Залужний міг піти із Збройних Сил України і займатися своїм здоров'ям, або розпочати дипломатично-політичну кар'єру, сценарій якої наразі є більш вірогідним.
Загалом – це саме та посада, де має перебувати колишній головком.
"Залужний зараз там, де дають зброю. Де є можливість передавати зразки більш далекобійних ракет і не лише. Де можна домовлятися про отримання зброї. І його там добре знають, а він знає, що конкретно просити для України і як це робити. А Велика Британія, як Франція, може стати прикладом для заокеанських партнерів з приводу передачі зброї", – відзначив він.
Політтехнолог зауважив, що Валерій Залужний зможе вдало проявити себе на цій посаді.
Що відомо про ймовірне призначення Залужного: основне
- 7 березня міністр оборони Великої Британії перебував з візитом в Україні. Тоді ж Володимир Зеленський у традиційному зверненні розповів, що погодив кандидатуру Залужного на посаду посла.
- За словами глави держави, генерал говорив йому саме про дипломатичний шлях у продовженні кар'єри. "Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман", – додав Зеленський.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж мав розмову з колишнім головкомом і наголосив, що той має профільну освіту – отримав диплом магістра за спеціальністю "Міжнародні відносини". За словами Кулеби, це призначення є логічним кроком.