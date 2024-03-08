Загалом, у Валерія Залужного після відставки було два варіанти. Про них 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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За словами Тизенгаузена, Залужний міг піти із Збройних Сил України і займатися своїм здоров'ям, або розпочати дипломатично-політичну кар'єру, сценарій якої наразі є більш вірогідним.

Загалом – це саме та посада, де має перебувати колишній головком.

"Залужний зараз там, де дають зброю. Де є можливість передавати зразки більш далекобійних ракет і не лише. Де можна домовлятися про отримання зброї. І його там добре знають, а він знає, що конкретно просити для України і як це робити. А Велика Британія, як Франція, може стати прикладом для заокеанських партнерів з приводу передачі зброї", – відзначив він.

Політтехнолог зауважив, що Валерій Залужний зможе вдало проявити себе на цій посаді.

Що відомо про ймовірне призначення Залужного: основне