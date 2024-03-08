В общем, у Валерия Залужного после отставки было два варианта. О них 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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По словам Тизенгаузена, Залужный мог уйти из Вооруженных Сил Украины и заниматься своим здоровьем, или начать дипломатически-политическую карьеру, сценарий которой сейчас более вероятен.

В общем – это именно та должность, где должен находиться бывший главком.

"Залужный сейчас там, где дают оружие. Где есть возможность передавать образцы более дальнобойных ракет и не только. Где можно договариваться о получении оружия. И его там хорошо знают, а он знает, что конкретно просить для Украины и как это делать. А Великобритания, как Франция, может стать примером для заокеанских партнеров по поводу передачи оружия", – отметил он.

Политтехнолог отметил, что Валерий Залужный сможет удачно проявить себя на этой должности.

Что известно о вероятном назначении Залужного: основное