Нападавшего разыскивает полиция

Инцидент произошел у торгового автомата на автостоянке неподалеку терминала выезда. В полиции говорят, что нападение стало следствием конфликта между бездомными.

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Правоохранители заверили, что никакой угрозы для пассажиров не было. Ни один рейс не задержали.

Пострадавшего отвезли в больницу с ножевым ранением. К счастью, оно было незначительным.

Нападавший убежал с места происшествия. Сейчас его разыскивает местная и федеральная полиция. В то же время имя его правоохранителям известно.

Предыдущие нападения в Германии