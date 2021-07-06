Нападавшего разыскивает полиция
Инцидент произошел у торгового автомата на автостоянке неподалеку терминала выезда. В полиции говорят, что нападение стало следствием конфликта между бездомными.
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Правоохранители заверили, что никакой угрозы для пассажиров не было. Ни один рейс не задержали.
Пострадавшего отвезли в больницу с ножевым ранением. К счастью, оно было незначительным.
Нападавший убежал с места происшествия. Сейчас его разыскивает местная и федеральная полиция. В то же время имя его правоохранителям известно.
Предыдущие нападения в Германии
- 28 июня в Ерфуте, что в центральной части страны, мужчина с ножом напал на прохожих. Он жестоко ранил 2 человек в возрасте 45 и 68 лет. На место происшествия оперативно прибыли медики и госпитализировали пострадавших.
- Подобный инцидент произошел в Вюрцбурге. Неадекватный мужчина набросился на 6 человек. От полученных травм 3 из них погибли. Другие же получили серьезные травмы. Нападавшего остановили правоохранители – они выстрелили ему в ногу.