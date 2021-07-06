Нападника розшукує поліція
Інцидент трапився біля торгового автомата на автостоянці неподалік термінала виїзду. У поліції кажуть, що напад став наслідком конфлікту між безпритульними.
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Правоохоронці запевнили, що ніякої загрози для пасажирів не було. Жодний рейс не затримали.
Потерпілого відвезли до лікарні з ножовим пораненням. На щастя, воно було незначним.
Нападник же втік з місця події. Наразі його розшукує місцева та федеральна поліція. Водночас ім'я його правоохоронцям відоме.
Попередні напади у Німеччині
- 28 червня в Ерфуті, що у центральній частині країни, чоловік з ножем напав на перехожих. Він жорстоко поранив 2 людей віком 45 та 68 років. На місце події оперативно прибули медики та госпіталізували постраждалих.
- Подібний інцидент трапився у Вюрцбургу. Неадекватний чоловік накинувся на 6 людей. Від отриманих травм 3 з них загинули. Інші ж отримали серйозні ушкодження. Нападника зупинили правоохоронці – вони вистрілили йому у ногу.