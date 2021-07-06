Нападника розшукує поліція

Інцидент трапився біля торгового автомата на автостоянці неподалік термінала виїзду. У поліції кажуть, що напад став наслідком конфлікту між безпритульними.

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Правоохоронці запевнили, що ніякої загрози для пасажирів не було. Жодний рейс не затримали.

Потерпілого відвезли до лікарні з ножовим пораненням. На щастя, воно було незначним.

Нападник же втік з місця події. Наразі його розшукує місцева та федеральна поліція. Водночас ім'я його правоохоронцям відоме.

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