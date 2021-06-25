Чоловік поводився вкрай неадекватно та кидався на людей. Його оперативно затримали правоохоронці.

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Інцидент стався приблизно у 120 кілометрах на схід від Франкфурта. Німецька поліція заявила, що вже заарештувала підозрюваного в баварському місті. Зловмисника зупинив постріл у ногу.

Наразі загрози для громадськості немає. Попри це кількість правоохоронців на вулицях міста залишається високою. У поліції зауважили, що зловмисник діяв не один, з ним був його спільник, якого не вдалося затримати.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок нападу ножові поранення отримали 6 людей, ще 3, на жаль, загинули. Травми декількох постраждалих є доволі серйозними, їх госпіталізували до лікарні.

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