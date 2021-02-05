В немецком городе Мемминген 5 февраля произошел взрыв. Инцидент произошел в офисе Красного Креста. В результате происшествия пострадали 6 человек.

Взрыв произошел около 6 часов утра 5 февраля на улице Донауштрассе.

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Что известно о пострадавших

Большинство людей получили легкие повреждения. Однако уборщица офиса серьезно пострадала. Ее отвезли в больницу на спасательном вертолете. Известно, что когда пострадавшая пришла на работу, то включила свет. После чего и случился взрыв.

В результате взрыва повреждено складское помещение Красного Креста. В момент инцидента там находились несколько человек.

Соседние здания не пострадали, однако полиция эвакуировала жителей домов, которые расположены в радиусе 500 метров. Впоследствии людям разрешили вернуться домой.

Причина взрыва

По данным спасателей, причиной взрыва стало повреждение газовой трубы, которая проложена под землей. Угрозы повторного взрыва нет, поэтому людям разрешили пользоваться электричеством и отоплением.

Заметим, сейчас идет поиск места утечки газа в магистрали. К тому времени улица Донауштрассе будет перекрытой.

Взрыв в немецком офисе Красного Креста / Фото Augsburger Allgemeine