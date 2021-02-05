У німецькому місті Меммінген 5 лютого трапився вибух. Інцидент стався в офісі Червоного Хреста. Внаслідок події постраждало 6 людей.

Вибух трапився близько 6 години ранку 5 лютого на вулиці Донауштрассе.

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Що відомо про постраждалих

Більшість людей отримали легкі ушкодження. Однак прибиральниця офісу серйозно постраждала. Її відвезли у лікарню на рятувальному вертольоті. Відомо, що коли постраждала прийшла на роботу, то увімкнула світло. Після чого і трапився вибух.

У результаті вибуху пошкоджено складське приміщення Червоного Хреста. У момент інциденту там перебували кілька людей.

Сусідні будівлі не постраждали, однак поліція евакуювала мешканців будинків, які розташовані у радіусі 500 метрів. Згодом людям дозволили повернутися додому.

Причина вибуху

За даними рятувальників, причиною вибуху стало пошкодження газової труби, яка прокладена під землею. Загрози повторного вибуху немає, тому людям дозволили користуватися електрикою та опаленням.

Зауважимо, наразі триває пошук місця витоку газу у магістралі. До того часу вулиця Донауштрассе буде перекритою.

Вибух у німецькому офісі Червоного Хреста / Фото Augsburger Allgemeine