От обстрелов российских захватчиков гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети. Поэтому игнорировать сообщение о воздушной тревоге категорически нельзя, сообщает 24 канал.

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В Сумах, Нежине и Шостке раздаются сирены

В Нежине, Шостке и Сумах около 00:45 15 марта объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеских обстрелов в городах начали раздаваться сирены. Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти в ближайшее укрытие. Перед этим нужно выключить в своих домах свет, газ и погасить огонь.

Кроме этого, о воздушной тревоге следует сообщить своим соседям. Также следует помочь больным и пожилым людям. В укрытие лучше добраться как можно скорее. С собой советуют взять мобильный телефон. Оставлять убежище можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.



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