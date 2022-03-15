Від обстрілів російських загарбників гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Тому ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна, повідомляє 24 канал.

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У Сумах, Ніжині та Шостці лунають сирени

У Ніжині, Шостці та Сумах приблизно о 00:45 15 березня оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого обстрілу в містах почали лунати сирени. Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим потрібно вимкнути у своїх помешканнях світло, газ та погасити вогонь.

Окрім цього, про повітряну тривогу варто повідомити своїх сусідів. Також слід допомогти хворим і людям похилого віку. До укриття краще дістатися якнайшвидше. Із собою рекомендують взяти мобільний телефон. Покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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