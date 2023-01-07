Например, россияне будут "держаться" за сухопутный мост в Крым. Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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Россияне не собираются обсуждать мирные планы

Пристайко убежден, что даже в случае переговоров россияне будут провозглашать "победу". Они не собираются обсуждать мирные планы, а просто скажут своему народу, мол, "мы закончили, уменьшили военный потенциал Украины из-за демилитаризации и стали сильнее".

Безумные потери оккупанты оправдают, будто это было ради "величия матушки России".

Мероприятие имеет уникальный шанс

Украина четко объясняет иностранным партнерам свои намерения по освобождению всей территории Украины, включая Крым. Альтернативы нет. Посол подчеркнул, что нужно быть очень сильными и сосредоточенными, чтобы донести сообщение, что мы не торгуем своими землями.

У Запада сейчас есть уникальный шанс. Не так много наций в мире, которые позволили бы себе пожертвовать столько жизней, территорий и десятилетий развития ради победы над заклятым врагом,

– сказал Пристайко.

Полномасштабная война длится почти год, но опросы доказывают, что украинцы не сдадутся и продолжат борьбу.