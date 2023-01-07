Наприклад, росіяни "триматимуться" за сухопутний міст до Криму. Про це розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
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Росіяни не збираються обговорювати мирні плани
Пристайко переконаний, що навіть у випадку перемовин росіяни проголошуватимуть "перемогу". Вони не збираються обговорювати мирні плани, а просто скажуть своєму народу, мовляв, "ми закінчили, зменшили військовий потенціал України через демілітаризацію, й стали сильнішими".
Шалені втрати окупанти виправдають, нібито це було задля "величі матінки Росії".
Захід має унікальний шанс
Україна чітко пояснює іноземним партнерам свої наміри звільнення всієї території України, включно з Кримом. Альтернативи немає. Посол наголосив, що потрібно бути надзвичайно сильними та зосередженими, аби донести повідомлення, що ми не торгуємо своїми землями.
У Заходу зараз є унікальний шанс. Не так багато націй у світі, які б дозволили собі пожертвувати стільки життів, територій і десятиліть розвитку заради перемоги над заклятим ворогом,
– сказав Пристайко.
Повномасштабна війна триває вже майже рік, але опитування доводять, що українці не здадуться та продовжать боротьбу.