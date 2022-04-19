Теплее всего будет на Востоке. Там воздух прогреется до комфортных +12...+14 градусов. На Западе ждут ночных заморозков вплоть до -3.
Больше об этом В Украине объявили резкое похолодание: ожидаются сильные заморозки
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко заявила, что в течение дня в среду столбики термометров будут колебаться в пределах +7...+12 градусов, на Востоке Украины ожидают +10...+14 градусов.
Дождь будет 20 апреля в:
- Харьковской,
- Сумской,
- Черниговской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Николаевской областях,
- в Крыму.
В то же время, дождь и мокрый снег возможен в Карпатах. На остальной территории Украины существенные осадки вряд ли будут.
В Киеве 20 апреля столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Серьезные дожди маловероятны, разве что-то немного покапает среди дня.
Прогноз погоды в городах Украины 20 апреля.
Ужгород – +11...+13
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +9...+11
Винница – +10...+12
Одесса – +9...+11
Николаев – +10...+12
Херсон – +10...+12
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10...+12
Полтава – +9...+11
Днепр – +10...+12
Запорожье – +11...+13
Донецк – +12..+14
Луганск – +12..+14
Харьков – +11...+13
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 20 апреля / Карта Укргидрометцентра