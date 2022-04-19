Найтепліше буде на Сході. Там повітря прогріється до комфортних +12...+14 градусів. Натомість на Заході очікують нічних заморозків аж до -3.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що впродовж дня середи стовпчики термометрів коливатимуться в межах +7...+12 градусів, на Сході України очікують +10...+14 градусів.

Дощитиме 20 квітня у:

Харківській,

Сумській,

Чернігівській,

Луганській,

Донецькій областях,

на Запоріжжі,

Одещині,

Херсонщині,

у Миколаївській області,

в Криму.

Водночас дощ та мокрий сніг можливий у Карпатах. На решті території України істотні опади навряд чи будуть.

У Києві 20 квітня стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів. Серйозні дощі малоймовірні, хіба щось трохи покапає серед дня.

Прогноз погоди у містах України 20 квітня

Ужгород – +11...+13

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +9...+11

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +12..+14

Луганськ – +12..+14

Харків – +11...+13

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на 20 квітня / Карта Укргідрометцентру