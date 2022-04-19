За даними Українського гідрометцентру, 20 квітня вночі На Заході та частково в центрі очікуються сильні заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі від 0 до -5 градусів Цельсія. Це II рівень небезпечності, помаранчевий.

Сильні заморозки будуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.

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У центральних та південних областях України на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів Цельсія (I рівень небезпечності, жовтий). Це Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області, а також АР Крим.

У східних та північно-східних областях України заморозків не очікується.