По данным Украинского гидрометцентра, 20 апреля ночью на Западе и частично в центре ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до -5 градусов Цельсия. Это II уровень опасности, оранжевый.

Сильные заморозки будут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

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В центральных и южных областях Украины на поверхности почвы заморозки от 0 до -3 градусов Цельсия (I уровень опасности, желтый). Это Житомирская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области, а также АР Крым.

В восточных и северо-восточных областях Украины заморозки не ожидаются.