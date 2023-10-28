Когда же стихнет ветер и прекратятся дожди, со ссылкой на синоптиков, рассказывает 24 Канал.
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Как долго еще будет сильный ветер и дождь
В Укргидрометцентре отметили, что 29 – 31 октября в Украине уже без существенных осадков. Только в воскресенье ночью в западных и Житомирской областях, днем вторника на крайнем Западе еще возможен небольшой дождь.
В Карпатах, 29 октября и на Северо-Востоке страны местами порывы юго-западного, западного ветра 15 – 20 метров в секунду,
– подчеркнули синоптики.
Добавили, что температура ночью 4 – 9 градусов, на Юге, 31 октября в Украине 8 – 13. Днем 15 – 21.
В понедельник и вторник на Юге до +24. Кстати, 29 октября в северных и восточных областях 10 – 15 градусов, а на Северо-востоке кое-где только 6 – 9 тепла.
Заметим, что, согласно прогнозу на картах, уже в понедельник ветер стихнет. Так, сильный не ожидается. Вероятно, порывы будут достигать всего 5 – 10 метров в секунду.
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Ориентировочный прогноз погоды на 30 октября / Скриншот из Укргидрометцентра
В результате непогоды есть жертвы и пострадавшие
- Сильный ветер и дожди привели к авариям на электросетях. Без света остались тысячи людей.
- В КГГА сообщали, что в городе зафиксировано несколько случаев травмирования из-за непогоды.
- В Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину. К сожалению, спасти не удалось.
- Также в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали.
- На Брестском проспекте дерево упало на авто. Человек, находившийся в салоне, от госпитализации отказался.
- К сожалению, жертвы есть и в Хмельницкой области. Дерево упало и придавило 42-летнего мужчину.