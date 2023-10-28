Когда же стихнет ветер и прекратятся дожди, со ссылкой на синоптиков, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Погибшие, летают металлические конструкции и исчезает свет: Киевщину и другие области накрыл ураган

Как долго еще будет сильный ветер и дождь

В Укргидрометцентре отметили, что 29 – 31 октября в Украине уже без существенных осадков. Только в воскресенье ночью в западных и Житомирской областях, днем вторника на крайнем Западе еще возможен небольшой дождь.

В Карпатах, 29 октября и на Северо-Востоке страны местами порывы юго-западного, западного ветра 15 – 20 метров в секунду,

– подчеркнули синоптики.

Добавили, что температура ночью 4 – 9 градусов, на Юге, 31 октября в Украине 8 – 13. Днем 15 – 21.

В понедельник и вторник на Юге до +24. Кстати, 29 октября в северных и восточных областях 10 – 15 градусов, а на Северо-востоке кое-где только 6 – 9 тепла.

Заметим, что, согласно прогнозу на картах, уже в понедельник ветер стихнет. Так, сильный не ожидается. Вероятно, порывы будут достигать всего 5 – 10 метров в секунду.

Интересно Какая будет зима в Украине: теплая или с сильными морозами и снегом

Ориентировочный прогноз погоды на 30 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

В результате непогоды есть жертвы и пострадавшие