Коли ж стихне вітер і припиняться дощі, з посиланням на синоптиків, розповідає 24 Канал.
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Як довго ще буде сильний вітер і дощ
В Укргідрометцентрі зазначили, що 29 – 31 жовтня в Україні вже без істотних опадів. Тільки вночі неділі в західних та Житомирській областях, вдень вівторка на крайньому Заході ще можливий невеликий дощ.
У Карпатах, 29 жовтня і на Північному Сході країни місцями пориви південно-західного, західного вітру 15 – 20 метрів за секунду,
– підкреслили синоптики.
Додали, що температура вночі 4 – 9 градусів, на Півдні, 31 жовтня загалом в Україні 8 – 13. Вдень 15 – 21.
У понеділок та вівторок на Півдні до +24. До речі, 29 жовтня у північних та східних областях 10 – 15 градусів, а на Північному Сході подекуди тільки 6 – 9 тепла.
Зауважимо, що згідно з прогнозом на картах, уже в понеділок вітер стихне. Так, сильний не очікується. Ймовірно, пориви сягатимуть лише 5 – 10 метрів на секунду.
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Орієнтовний прогноз погоди на 30 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру
Внаслідок негоди є жертви та постраждалі
- Сильний вітер і дощі призвели до аварій на електромережах. Без світла залишилися тисячі людей.
- У КМДА повідомляли, що в місті зафіксовано кілька випадків травмування через негоду.
- У Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка. На жаль, врятувати не вдалося.
- Також у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу ушпиталили.
- На Берестейському проспекті дерево впало на авто. Людина, яка перебувала в салоні, від госпіталізації відмовилася.
- На жаль, жертви є і на Хмельниччині. Дерево впало й придавило 42-річного чоловіка.