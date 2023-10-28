Коли ж стихне вітер і припиняться дощі, з посиланням на синоптиків, розповідає 24 Канал.

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Як довго ще буде сильний вітер і дощ

В Укргідрометцентрі зазначили, що 29 – 31 жовтня в Україні вже без істотних опадів. Тільки вночі неділі в західних та Житомирській областях, вдень вівторка на крайньому Заході ще можливий невеликий дощ.

У Карпатах, 29 жовтня і на Північному Сході країни місцями пориви південно-західного, західного вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– підкреслили синоптики.

Додали, що температура вночі 4 – 9 градусів, на Півдні, 31 жовтня загалом в Україні 8 – 13. Вдень 15 – 21.

У понеділок та вівторок на Півдні до +24. До речі, 29 жовтня у північних та східних областях 10 – 15 градусів, а на Північному Сході подекуди тільки 6 – 9 тепла.

Зауважимо, що згідно з прогнозом на картах, уже в понеділок вітер стихне. Так, сильний не очікується. Ймовірно, пориви сягатимуть лише 5 – 10 метрів на секунду.

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Орієнтовний прогноз погоди на 30 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

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