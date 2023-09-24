Кроме того, в нескольких городках и селах Львовской области обесточило дома. В настоящее время на местах работают коммунальные службы и спасатели.

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Что натворила непогода на Волыни

В ГСЧС отметили, что 23 сентября на Волыни спасатели трижды выезжали на аварийно-спасательные работы.

Сотрудники ГСЧС провели аварийное открывание двери в квартиру в Нововолынске, где находился человек с подозрением на инсульт. Кроме того, дважды выезжали на места возникновения ДТП – в село Сельце и на проспект Возрождения в Луцке,

– говорится в сообщении службы.

Уже 24 сентября в 06:05 спасатели работали на перекрестке улиц Дубновской и Карпенко-Карого в Луцке. Там на подтопленном участке автодороги оказался легковой автомобиль.



Спасатели отбуксировали автомобиль в Луцке после непогоды / Фото ГСЧС

В конце концов в ГСЧС отметили, что спасатели отбуксировали транспортное средство на безопасный участок автодороги, а затем продолжали помогать ликвидировать последствия непогоды.



Авто в Луцке отбуксировали на безопасный участок дороги / Фото ГСЧС

Во Львовской области после непогоды обесточены дома

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в результате непогоды 23 сентября в области есть проблемы со светом. В частности, возникли нарушения в сетях "Львовоблэнерго".

"По состоянию на этот час во Львовской области обесточены 54 населенных пункта: 16 полностью, 38 - частично", – сказал он.

Козицкий отметил, что последствия непогоды уже ликвидируют спасатели и коммунальные службы. К восстановлению электроснабжения привлекли 21 бригаду, а именно 90 работников и 31 единицу техники.

Непогода уже затапливала Львов и Луцк