Кроме того, в нескольких городках и селах Львовской области обесточило дома. В настоящее время на местах работают коммунальные службы и спасатели.
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Что натворила непогода на Волыни
В ГСЧС отметили, что 23 сентября на Волыни спасатели трижды выезжали на аварийно-спасательные работы.
Сотрудники ГСЧС провели аварийное открывание двери в квартиру в Нововолынске, где находился человек с подозрением на инсульт. Кроме того, дважды выезжали на места возникновения ДТП – в село Сельце и на проспект Возрождения в Луцке,
– говорится в сообщении службы.
Уже 24 сентября в 06:05 спасатели работали на перекрестке улиц Дубновской и Карпенко-Карого в Луцке. Там на подтопленном участке автодороги оказался легковой автомобиль.
Спасатели отбуксировали автомобиль в Луцке после непогоды / Фото ГСЧС
В конце концов в ГСЧС отметили, что спасатели отбуксировали транспортное средство на безопасный участок автодороги, а затем продолжали помогать ликвидировать последствия непогоды.
Авто в Луцке отбуксировали на безопасный участок дороги / Фото ГСЧС
Во Львовской области после непогоды обесточены дома
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в результате непогоды 23 сентября в области есть проблемы со светом. В частности, возникли нарушения в сетях "Львовоблэнерго".
"По состоянию на этот час во Львовской области обесточены 54 населенных пункта: 16 полностью, 38 - частично", – сказал он.
Козицкий отметил, что последствия непогоды уже ликвидируют спасатели и коммунальные службы. К восстановлению электроснабжения привлекли 21 бригаду, а именно 90 работников и 31 единицу техники.
Непогода уже затапливала Львов и Луцк
- Во Львове и Луцке ночью 3 сентября прошли сильные ливни, в результате чего города оказались в плену большой воды. Кроме того, на Волыни очевидцы также сообщали об осадках в виде града.
- В Луцке машины плыли по улицам, а сам город превратился в "Венецию". Там уровень воды кое-где достигал половины колес автомобилей.
- В то же время во Львове из-за непогоды в нескольких районах исчезал свет. Кроме того, в одном из местных торговых центров прорвало крышу, а на Южном рынке не выдержала канализация.