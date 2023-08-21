Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, в городе образовался гейзер с водой, который вынырнул из-под земли после непогоды, передает 24 Канал.

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Киев накрыла мощная гроза

Местные жители сообщили, что непогода накрыла столицу около 14 часов 30 минут. В результате в городе ухудшилась видимость для водителей автомобилей.

Киев накрыла гроза: смотрите видео

После этого в городе образовались "реки". Водителям автомобилей пришлось "переплывать" сквозь эту "большую воду".

После ливня в Киеве образовались "реки": смотрите видео

Страдали от "большой воды" и пешеходы. Ведь они должны были переходить дорогу по воде, смочив там свои ноги.

"Большая вода" натворила проблемы для киевлян: смотрите видео

Такие "реки" наблюдали в нескольких районах Киева. Пока неизвестно, привлекали ли коммунальщиков для ликвидации "большой воды" на дорогах.

В Киеве "большая вода" охватила несколько районов: смотрите видео

В Киеве также из-под земли вынырнул гейзер

После непогоды в столице возле торгового центра "Украина" вынырнул из-под земли мощный гейзер прямо на дорогу в этом районе города. В сети предположили, что это произошло из-за прорыва трубы в той части проезжей части.

В Киеве на дороге вынырнул гейзер: смотрите видео

Пока неизвестно, удалось ли обуздать этот "фонтан" в центре украинской столицы. Местные власти пока не сообщили, в чем была причина порыва этого гейзера.

У торгового центра "Украина" бьет ключом "фонтан": смотрите видео

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