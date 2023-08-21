Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім того, в місті утворився гейзер з водою, який виринув з-під землі після негоди, передає 24 Канал.
До теми У кількох областях можливі короткочасні дощі: погода в Україні на 22 серпня
Київ накрила потужна гроза
Місцеві жителі повідомили, що негода накрила столицю близько 14 години 30 хвилин. Внаслідок цього у місті погіршилася видимість для водіїв автівок.
Київ накрила гроза: дивіться відео
Після цього у місті утворилися "ріки". Водії автівок мусили "перепливати" крізь цю "велику воду".
Після зливи у Києві утворилися "ріки": дивіться відео
Потерпали від "великої води" і пішоходи. Адже вони мусили переходити дорогу по воді, змочивши там свої ноги.
"Велика вода" накоїла проблем для киян: дивіться відео
Такі "ріки" спостерігали у кількох районах Києва. Наразі достеменно невідомо, чи залучали комунальників для ліквідації "великої води" на дорогах.
У Києві "велика вода" охопила кілька районів: дивіться відео
У Києві також з-під землі виринув гейзер
Після негоди у столиці біля торговельного центру "Україна" виринув з-під землі потужний гейзер прямо на дорогу в цьому районі міста. У мережі припустили, що це сталося через прорив труби у тій частині проїжджої частини.
У Києві на дорозі виринув гейзер: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, чи вдалося приборкати цей "фонтан" у центрі української столиці. Місцева влада поки що не повідомила, у чому була причина пориву цього гейзера.
Біля торговельного центру "Україна" б'є ключем "фонтан": дивіться відео
Нещодавно синоптики попереджали про негоду у Києві
- Згідно з прогнозом погоди у Києві 21 серпня очікувалися дощі та грози. Крім того, у столиці також оголосили перший, або жовтий рівень небезпечності.
- Однак уже 22 серпня у столиці буде мінлива хмарність та спека. Температура тоді підніметься – до +29 градусів.
- Водночас у столиці та області також оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Тому синоптики просять обережно поводитися з вогнем у відкритих містах, щоб не виникла масштабна пожежа.