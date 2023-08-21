Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім того, в місті утворився гейзер з водою, який виринув з-під землі після негоди, передає 24 Канал.

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Київ накрила потужна гроза

Місцеві жителі повідомили, що негода накрила столицю близько 14 години 30 хвилин. Внаслідок цього у місті погіршилася видимість для водіїв автівок.

Київ накрила гроза: дивіться відео

Після цього у місті утворилися "ріки". Водії автівок мусили "перепливати" крізь цю "велику воду".

Після зливи у Києві утворилися "ріки": дивіться відео

Потерпали від "великої води" і пішоходи. Адже вони мусили переходити дорогу по воді, змочивши там свої ноги.

"Велика вода" накоїла проблем для киян: дивіться відео

Такі "ріки" спостерігали у кількох районах Києва. Наразі достеменно невідомо, чи залучали комунальників для ліквідації "великої води" на дорогах.

У Києві "велика вода" охопила кілька районів: дивіться відео

У Києві також з-під землі виринув гейзер

Після негоди у столиці біля торговельного центру "Україна" виринув з-під землі потужний гейзер прямо на дорогу в цьому районі міста. У мережі припустили, що це сталося через прорив труби у тій частині проїжджої частини.

У Києві на дорозі виринув гейзер: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, чи вдалося приборкати цей "фонтан" у центрі української столиці. Місцева влада поки що не повідомила, у чому була причина пориву цього гейзера.

Біля торговельного центру "Україна" б'є ключем "фонтан": дивіться відео

Нещодавно синоптики попереджали про негоду у Києві