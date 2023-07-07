В настоящее время спасатели продолжают операцию по спасению людей из подтопленных домов. Сейчас известно о 77 эвакуированных детях, из них 28 детей.

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От непогоды пострадало Прикарпатье

В министерстве внутренних дел подчеркнули, что удалось спасти 14 человек из мест подтопления в области. Также в МВД установили, что в результате грозового дождя произошло подтопление около 600 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог.

От непогоды страдают следующие районы Прикарпатья:

Коломыйский район – подтоплено более 340 домохозяйств;

Калушский район – подтоплено более 30 домохозяйств;

Косовский район – подтоплено около 80 домохозяйств;

Надворняский район – подтоплено около 150 домохозяйств.

В Прикарпатье люди страдают от последствий непогоды / Фото МВД Украины

ГСЧС спасает людей из подтопленных домов

В ГСЧС отметили, что спасатели совместно с представителями местных властей провели обследование территории сел Коломыйского района, где в результате поднятия уровня воды произошло подтопление около 300 домохозяйств, открытых территорий и местных дорог.

ГСЧС помогает людям выбраться из места подтоплений / Видео ГСЧС

В службе отметили, что из подтопленных жилых домов удалось спасти 2 человека, а также эвакуировать 30. К операции привлекли 40 специалистов, а также 15 единиц техники.

ГСЧС спасает людей в Прикарпатье / Видео ГСЧС

ГСЧС также проводили спасательную операцию и в Надвирнянском районе. Там они провели мероприятия по откачке воды из подвала частного жилого дома и воды с территории частного домохозяйства в селе Гвозд и Стримба.

ГСЧС откачало воду из подвала одного из домов в Прикарпатье / Фото ГСЧС

По состоянию на 18:00 в ГСЧС сообщили, что им удалось спасти 14 человек, среди них двое детей. В настоящее время подтоплены 787 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог в 5 районах области. ГСЧС продолжает спасательную операцию в Прикарпатье / Фото ГСЧС Кроме того, спасатели откачали 450 метров кубических воды из 7 подвальных помещений жилых домов и 7 домохозяйств. Также они разрезали и убрали 19 поваленных деревьев.

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