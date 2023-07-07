В настоящее время спасатели продолжают операцию по спасению людей из подтопленных домов. Сейчас известно о 77 эвакуированных детях, из них 28 детей.
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От непогоды пострадало Прикарпатье
В министерстве внутренних дел подчеркнули, что удалось спасти 14 человек из мест подтопления в области. Также в МВД установили, что в результате грозового дождя произошло подтопление около 600 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог.
От непогоды страдают следующие районы Прикарпатья:
- Коломыйский район – подтоплено более 340 домохозяйств;
- Калушский район – подтоплено более 30 домохозяйств;
- Косовский район – подтоплено около 80 домохозяйств;
- Надворняский район – подтоплено около 150 домохозяйств.
В Прикарпатье люди страдают от последствий непогоды / Фото МВД Украины
ГСЧС спасает людей из подтопленных домов
В ГСЧС отметили, что спасатели совместно с представителями местных властей провели обследование территории сел Коломыйского района, где в результате поднятия уровня воды произошло подтопление около 300 домохозяйств, открытых территорий и местных дорог.
ГСЧС помогает людям выбраться из места подтоплений / Видео ГСЧС
В службе отметили, что из подтопленных жилых домов удалось спасти 2 человека, а также эвакуировать 30. К операции привлекли 40 специалистов, а также 15 единиц техники.
ГСЧС спасает людей в Прикарпатье / Видео ГСЧС
По состоянию на 18:00 в ГСЧС сообщили, что им удалось спасти 14 человек, среди них двое детей. В настоящее время подтоплены 787 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог в 5 районах области.
ГСЧС продолжает спасательную операцию в Прикарпатье / Фото ГСЧС
Кроме того, спасатели откачали 450 метров кубических воды из 7 подвальных помещений жилых домов и 7 домохозяйств. Также они разрезали и убрали 19 поваленных деревьев.
Недавно молния попала в людей на Говерле
- На самой высокой вершине нашей страны Говерле 6 июля произошел трагический случай. В результате удара молнии погибли мужчина и 11-летняя девочка.
- Спасатели прибыли на место, когда у мужчины и девочки уже не было признаков жизни. Поэтому спасти этих людей не было никаких шансов.
- Впоследствии в сети появилось видео той же молнии на Говерле.