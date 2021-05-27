В Кремле убеждены, что риторика президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию "ненормальной страной", неприемлема.
Заявление Дуды Россия – не нормальная страна, а государство-агрессор, – Дуда
Реакция Москвы на заявление Дуды
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что на самом деле Москва "ищет дружественных отношений со всеми соседями, в том числе и Варшавой".
Россия – это дружественная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этим, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями,
– сказал Песков.
Он также выразил сожаление, что "ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам, в частности президенту, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость".
Заявление Дуды, которое разозлило Кремль
- Президент Польши во время визита на административную границу между Грузией и Южной Осетией заявил, что Россия не является нормальным государством, она – государство-агрессор.
- Анджей Дуда пояснил, что российские имперские действия отнимают у людей возможности развития.
- Польский лидер также отметил, что со стороны международного сообщества требуются решительные действия в отношении России.