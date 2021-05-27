У Кремлі переконані, що риторика президента Польщі Анджея Дуди, який назвав Росію "ненормальною країною", є неприйнятною.
Заява Дуди Росія – не нормальна країна, а держава-агресор, – Дуда
Реакція Москви на заяву Дуди
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що насправді Москва "шукає дружніх відносин з усіма сусідами, зокрема й Варшавою".
Росія – це дружня країна, сильна, впевнена в собі та абсолютно самостійна. І володіючи цим, Росія шукає дружніх відносин, взаємовигідного співробітництва з усіма сусідами,
– сказав Пєсков.
Він також висловив жаль, що "ненависть до Росії застилає очі деяких польських політиків, зокрема президента, і не дає можливості їм проявляти політичну мудрість".
Заява Дуди, яка розлютила Кремль
- Президент Польщі під час візиту до адміністративного кордону між Грузією та Південною Осетією заявив, що Росія не є нормальною державою, вона – держава-агресор.
- Анджей Дуда пояснив, що російські імперські дії забирають у людей можливості розвитку.
- Польський лідер також зазначив, що зі сторони міжнародної спільноти потрібні рішучі дії щодо Росії.