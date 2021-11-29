Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот прогресс приближает Украину к Европейскому Союзу и НАТО. В то же время, чтобы Украина стала еще успешнее, необходимы две вещи.
Заметьте "Украину не надо вооружать" – российский нарратив, – Кулеба
Когда мы достигнем двух целей, я думаю, у нас будет совсем другая политическая ситуация в Центральной Европе и совсем другая хронология нашей интеграции в Европейский Союз и НАТО,
– подчеркнул Кулеба.
Какие две вещи имеет в виду Кулеба
- Россия – страна-агрессор – должна уйти из Украины.
- Столицы ЕС и НАТО должны перестать смотреть на Украину сквозь призму их отношений с Россией. А в процессе принятия решений стоит учитывать результаты работы, которую выполняет Украина.
"Поход на Украину не будет легким"
- Кулеба подчеркнул, что украинские защитники имеют большой опыт в военном деле. Сейчас они намного более подготовлены, чем в 2014 году. В то же время даже тогда России не удалось реализовать свои желания. Поднялось большое народное движение, люди присоединились к ВСУ и отправились на фронт, чтобы защитить Украину.
- Именно поэтому, отметил Кулеба, для российской армии "поход на Украину" сейчас отнюдь не будет легким.